Monte, SUPA, Ferroviario y Suteryh son semifinalistas

Atlético Monte Hermoso, Suteryh, SUPA y Ferroviario avanzaron a las semifinales de la liguilla del Torneo Oficial de Fútbol Roberto “Tato” Rochat.

Estos fueron los resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final:

Atlético MH 1 (Matías Martin)

San Martín 0

Independiente 1 Facundo Schmidt, de penal)

Suteryh 1 (Elías Folasco)

*Valentin Coronel, arquero de Suteryh, le atajó en penal a Alejandro Rasmussen cuando el partido estaba 0-0, y otro a Facundo Schmidt en la última jugada del partido, cuando se jugaban cinco minutos de descuento.

SUPA 2 (Yonathan Romero, Yago Sabanes, de penal)

Villa Rosa 0

*Fueron expulsados Jesús Godoy, Nahuel Albizu, Nicolás Palacio y Alejo Ibarra, en Villa Rosa.

*Partido suspendido en el segundo tiempo por agresión a uno de los jueces de línea.

Ferroviario 4 (Benjamín Fernández, de penal; Agustín Rodríguez, Gianfranco Crisci -2-)

Porteño 2 (Luciano Papasidero, de penal; Agustín Jiménez)

Cruces de semifinales: Atlético Monte Hermoso vs. Suteryh y SUPA vs. Ferroviario. (02-11-25).