Catalina Turienzo volvió a consagrarse campeona mundial U21 de Fórmula Kite en Portugal

La joven deportista montehermoseña Catalina Turienzo volvió a dejar su huella en el deporte internacional al consagrarse, por tercera vez, campeona del mundo de Fórmula Kite U21. La competencia se desarrolló en Praia da Vitória, en la isla Terceira del archipiélago de las Azores, Portugal, donde la argentina defendió con garra y determinación el título que ya había obtenido en ediciones anteriores.

Durante la semana de competencia, Turienzo demostró una vez más su capacidad técnica y su temple ante condiciones cambiantes de viento y mar, consolidándose como una de las principales figuras del kitefoil juvenil a nivel global. Su desempeño le permitió imponerse en la clasificación general femenina, revalidando su dominio en una categoría que exige precisión, fuerza y estrategia.

“Fue sangre, sudor y lágrimas de verdad, pero empujé todo el camino hasta el final, y estoy tan feliz de que todo haya llegado junto”, expresó emocionada al finalizar la última regata, en declaraciones difundidas por la organización del campeonato.

A sus 20 años, Catalina representa un ejemplo de esfuerzo y superación. Desde sus primeros pasos vinculada al mar de Monte Hermoso, la deportista ha logrado combinar disciplina, pasión y una preparación constante que hoy la ubican entre las promesas más firmes del deporte argentino. Su logro no solo llena de orgullo a su ciudad y a toda la región, sino que reafirma el crecimiento del kitesurf nacional en el plano internacional.

Con este nuevo título, la tricampeona mundial suma un capítulo más a una carrera que no deja de crecer, llevando el nombre de Monte Hermoso y de la Argentina a lo más alto del podio. (Noticias Monte Hermoso). (02-11-25).