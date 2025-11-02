La Mujer de la fila, la conmovedora película basada en hechos reales que cautiva en Netflix

La mujer de la fila es la nueva película de Netflix que tiene a Natalia Oreiro como protagonista. Tras su paso por los cines del país, la producción llegó a la exitosa plataforma y ya causa furor. Su género dramático, el protagónico de la actriz y su intensa trama son algunos de los motivos por los cuales los suscriptores no se quieren perder esta joya argentina que promete liderar el podio, al igual que lo hizo 27 noches de Daniel Hendler.

Bajo la dirección de Benjamín Ávila, el film expone un caso real: el de la activista Andrea Casamento, cuyo hijo fue detenido injustamente y su vida cambió de un momento a otro. La mujer de la fila no solo muestra cómo este suceso hace sufrir a toda una familia, sino que también muestra un universo poco retratado en la pantalla grande y el cual viven muchas mujeres. Hablamos de las largas filas que hacen las madres y los familiares de los detenidos para poder verlos unos minutos y compartir con ellos.

En esta película, Natalia Oreiro se enfrenta a uno de sus roles más intensos y demuestra su enorme capacidad de poder interpretar un personaje complejo y real como el de una madre que intenta probar la inocencia de su hijo y carga con una nueva realidad, caracterizada por el sistema penitenciario, al estigma social, la culpa y el dolor.

Su elenco se completa con Amparo Noguera, Alberto Ammann, Federico Heinrich, la ex boxeadora Marcela “La Tigresa” Acuña y Lide Uranga, entre otros. Ammann, recordado por su papel en la serie argentina Atrapados de Netflix, complementa el intenso y dramático rol que realiza Natalia Oreiro. Noguera, quien es una figura central del teatro y cine chileno, la acompaña con un papel que representa a muchas de esas mujeres invisibles para la sociedad.

Su lanzamiento, este viernes 31 de octubre, está generando una gran repercusión entre los suscriptores que esperaban ansiosos por verla. Su duración es de 1 hora y 46 minutos, y durante ese tiempo logra mantener al espectador inmerso en una historia profundamente humana, marcada por el dolor, la esperanza y la búsqueda de justicia.

De esta manera, Natalia Oreiro arrasa en Netflix con una conmovedora película basada en hechos reales que plantea una mirada humana y emocional sobre lo que significa sobrevivir al estigma y la rutina que impone la cárcel. Al igual que otras producciones argentinas estrenadas en la plataforma, La mujer de la fila promete conseguir el mismo nivel de éxito y reconocimiento. (02-11-25).