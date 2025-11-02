La ciudad

Emprendimiento gastronómico pidió al Concejo autorización para vender en espacios públicos del distrito

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
SESIÓN DEL CONCEJO EN ORIENTE. FOTO DANIEL GUARDIA

El Concejo Deliberante recibió en la sesión que realizó en Oriente una nota presentada por María Stefanía Pérez Aagaard y Sebastián Moulia, responsables del emprendimiento gastronómico “Symbiosis”, en la que solicitan la autorización para desarrollar su actividad en el espacio público del distrito.

En la solicitud, los emprendedores detallan que cuentan con un gazebo y con todos los elementos de seguridad exigidos por el área de Inspección. Además, indicaron que poseen el curso y el carnet de manipulación de alimentos, requisito que cumplen desde hace varios años debido a su participación en eventos públicos y privados.

En la nota, explicaron que Symbiosis “propone una oferta basada en carnes asadas y opciones vegetarianas, además de la venta de bebidas. Los solicitantes señalaron que siempre abonaron los impuestos correspondientes por la actividad”.

El pedido fue derivado a las comisiones correspondientes para su análisis. (02-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Rindieron homenaje a la comunidad siria en el marco de la Fiesta Nacional de las Llanuras 2025

La Mujer de la fila, la conmovedora película basada en hechos reales que cautiva en Netflix

Me cuidan mis amigas / El caso Lowrdez Fernández

(Con video) 600 caballos y carruajes le dan vida a la cabalgata a El Perdido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior