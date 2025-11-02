Emprendimiento gastronómico pidió al Concejo autorización para vender en espacios públicos del distrito

El Concejo Deliberante recibió en la sesión que realizó en Oriente una nota presentada por María Stefanía Pérez Aagaard y Sebastián Moulia, responsables del emprendimiento gastronómico “Symbiosis”, en la que solicitan la autorización para desarrollar su actividad en el espacio público del distrito.

En la solicitud, los emprendedores detallan que cuentan con un gazebo y con todos los elementos de seguridad exigidos por el área de Inspección. Además, indicaron que poseen el curso y el carnet de manipulación de alimentos, requisito que cumplen desde hace varios años debido a su participación en eventos públicos y privados.

En la nota, explicaron que Symbiosis “propone una oferta basada en carnes asadas y opciones vegetarianas, además de la venta de bebidas. Los solicitantes señalaron que siempre abonaron los impuestos correspondientes por la actividad”.

El pedido fue derivado a las comisiones correspondientes para su análisis. (02-11-25).