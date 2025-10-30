La Dirección de Servicios pidió el uso correcto de los bolsones para reciclables

Desde la Dirección de Servicios de la Municipalidad solicitaron a los vecinos que utilicen correctamente los porta bolsones destinados exclusivamente para depositar material reciclable.

En los últimos días, se ha observado que en algunos de estos recipientes se ha arrojado basura de todo tipo, llegando incluso a romperse los carteles indicadores de “Dorrego más limpio”, con el logo característico que hace referencia al reciclaje.

Desde dicha área se explicó que, cuando esto ocurre, no es posible realizar el reciclaje posteriormente.

Por esta razón, apelan a la buena disposición de los vecinos para hacer un uso adecuado de los mencionados bolsones destinados al material reciclable. (30-10-25).