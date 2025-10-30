Murió un hombre tras chocar contra un poste de luz en Ingeniero White

Un hombre de 51 años murió la tarde de este miércoles tras sufrir un infarto e impactar su auto contra un poste de luz en Ingeniero White.

Según información policial, el hombre conducía por calle Tarija al 3.500 cuando perdió el control del vehículo y se estrelló.

Cuando llegaron los equipos de emergencia ya había fallecido y se presume que sufrió un infarto. Se inició una investigación para precisar las circunstancias de la muerte. (La Brújula 24). (30-10-25).