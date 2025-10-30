Avanzan obras en el balneario Marisol

El director municipal de Obras Públicas, Leando Unger, y su par de Producción, Juan Ignacio Colantonio, estuvieron en Marisol con el objetivo de monitorear distintas tareas que se realizan allí.

Los funcionarios explicaron que continúan avanzando los trabajos de ampliación de la Unidad Sanitaria, donde se construye una sala de emergencia para posibilitar una atención más acorde en caso de presentarse situaciones imprevistas en la guardia.

También comprobaron el avance de la construcción de la torre destinada al tanque de agua de red. La importante estructura se está erigiendo cumpliendo con los plazos previsto, según detallaron.

Además, se hizo un relevamiento de cartelería entre otros elementos a propósito del inminente comienzo de la temporada estival. (30-10-25).