Un micro chocó contra un auto y cayó desde un puente en Misiones: identificaron a los nueve muertos

Al menos nueve personas murieron y otras 29 resultaron con heridas de diferente gravedad luego que un ómnibus de media distancia chocara con un auto sobre la ruta nacional 14, en Misiones, y cayera al cauce de un arroyo.

Los rescatistas trabajaban arduamente desde la madrugada porque sospechan que debajo del transporte habría personas atrapadas, con lo cual el número de víctimas fatales se incrementaría.

Según se supo, al menos cuatro de los fallecidos eran alumnos de las carreras de Ingeniería y Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) con sede en Oberá.

El siniestro ocurrió cerca de las 4.30 de este domingo en la zona de Campo Viera.

El colectivo de la empresa Sol del Norte había partido de Oberá con destino a Dos de Mayo, para luego seguir viaje a Puerto Iguazú. Desde la Policía de Misiones dijeron que, al tratarse de un servicio de media distancia, no hay lista de pasajeros.

El ómnibus se desplazaba hacia el Norte cuando en medio de una densa niebla colisionó con un Ford Focus y se precipitó al vacío, cayendo sobre el cauce del arroyo Yazá, en el kilómetro 892 de la ruta 14.

Fuentes policiales confirmaron a Clarín en un primer momento el fallecimiento del automovilista, que quedó atrapado entre los hierros retorcidos. Se trata de Rafael Gonzalo Ortiz Jordán (34).

Además, perdieron la vida al menos ocho ocupantes del micro (tres mujeres y cinco jóvenes), de entre 19 y 26 años.

Según se informó oficialmente, los fallecidos son Gabriela Paola García (26), Magalí Lilén Belén Amarilla (22), Katya Butvilofsky (24), Ángelo Tadeo Alpuy (19), Elián Natanael Alvez (25), Jonás Luis Dávalos (20), Enzo León (19) y Brian Hobus (19).

Los bomberos lograron rescatar a la totalidad de los pasajeros del piso superior del transporte y pasado el mediodía trabajaban en la parte inferior.

Según el reporte policial, la mayoría de los 29 heridos fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas.

Desde el Ministerio de Salud Pública todavía no se divulgó información sobre el estado de los pasajeros.

Una de las pasajeras del ómnibus salió despedida tras el primer impacto y fue hallada sobre la ruta, ya sin signos vitales.

Tras desbarrancar, la parte delantera del colectivo quedó parcialmente sumergida en aguas del arroyo Yasá, dificultando los trabajos de los rescatistas.

Alrededor de 150 personas participaban de las tareas en el lugar del accidente. Paramédicos, policías y bomberos continuaban con los trabajos para llegar a la parte interior del colectivo, mientras que buzos rastrillaban el lecho del arroyo.

Pasadas las 9 de este domingo, la Policía de Misiones informó que se habilitó parcialmente el tránsito sobre la ruta nacional 14 y pidió a los conductores extremar los cuidados al momento de transitar por la zona del accidente.

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (CEFAyD), de la Universidad Nacional de Misiones, señaló: “Acompañamos en este momento de intenso pesar a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos”.

“Solicitamos a toda la comunidad mantener el respeto y la empatía, evitando difundir información no verificada. En las próximas horas informaremos sobre las acciones colectivas de acompañamiento, espacios de contención y homenajes que estaremos impulsando desde el CEFAyD junto a las autoridades de la Facultad”, agregó.

El comunicado del gobernador Hugo Passalacqua

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dijo estar “profundamente consternado” por la tragedia y acompañó en “el dolor a las familias que perdieron a sus seres queridos, así como a aquellas personas que luchan por su recuperación”.

Además, destacó que se encontraban “trabajando en el lugar, acompañando y asistiendo a los afectados en este momento tan difícil”. (Clarín). (26-10-25).