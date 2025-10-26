Milei votó en Almagro rodeado de militantes y sin hacer declaraciones

El presidente Javier Milei votó este domingo en las elecciones legislativas 2025 en una sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Almagro. Lo hizo rodeado de militantes y sin hacer declaraciones a la prensa. Por la tarde, se espera que el mandatario aguarde los resultados de los comicios en la Quinta de Olivos. Seguí todas las novedades sobre Javier Milei en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

Una de las notas de color de este domingo electoral la dio la madre del presidente Javier Milei en Vicente López: Alicia Lucich debió volver a su casa porque se olvidó el documento para poder votar.

La madre del Presidente, de impecable brushing en su pelo carré rubio, se percató del olvido en la puerta del Instituto Pedro Poveda y debió regresar a su casa después de que votara su esposo, Norberto Milei. Pudo votar recién pasadas las 10 de la mañana.

A las 11.06, y después de esperar unos minutos a que votaran quienes estaban antes que él, Javier Milei depositó su voto en la urna de la mesa N°2.211 de la sede Almagro de la UTN. (Clarín). (26-10-25).