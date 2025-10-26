Alto ausentismo en las elecciones legislativas: 66%

A las 18, cerró la votación en todo el país. Con 66%, es la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa. La concurrencia estaría por debajo incluso de las PASO 2021, que fue del 67,78%.

Así lo confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

Fuerza Patria se impondría en la provincia de Buenos Aires y LLA en CABA. Tanto los libertarios como los peronistas se dan ganadores a nivel nacional. Hay mucha expectativa en la Casa Rosada por los resultados en Córdoba y Santa Fe.

El nivel de participación, que fue de los más bajos de los últimos años, a había despertado preocupación en el Gobierno, desde donde se pidió que la gente acuda a participar del sufragio.

Las autoridades, además, estimaron que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, como ocurre en Coronel Dorrego.

Mientras que para quienes votaron tanto Diputados como Senadores es de cuatro minutos.

“Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento”, señalaron.

Qué se vota

En estos comicios se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

La distribución de las bancas en Diputados responde a la cantidad de habitantes de cada provincia, por lo que Buenos Aires será el distrito que más representantes elija.

En el caso del Senado, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres representantes. El partido más votado obtendrá dos bancas, mientras que el segundo se quedará con una.

En la provincia de Buenos Aires se eligen 35 diputados. (26-10-25).