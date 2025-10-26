Paliza de la Libertad Avanza en Dorrego

Una contundente victoria consiguió la Libertad Avanza en el distrito de Coronel Dorrego en una elección altamente polarizada, como ocurrió en la mayoría del país.

Según datos oficiales del escrutinio provisorio, con el 97,47% de los votos escrutados, LLA obtiene 4.608 votos (54,65%), contra 2.436 de Fuerza Patria (28,87%) y 302 (3,57%) Coalición Cívica – ARI.

Después se ubicaron Frente de Izquierda y de Trabajadores, 194 (2,29%); Alianza Provincias y Unidos, 194 (2,29%; Propuesta Federal para el Cambio, 188 (2,22%); Frente Patriota Federal, 113 (1,33%); Partido Nuevo Buenos Aires, 76 (0,90%); Movimiento Avanzada Socialista, 58 ((0,68); Unión Liberal, 57 (0,67%); Alianza Potencia, 57 (0,67%); Proyecto Sur, 56 (0,66%); Unión Federal, 41 (0,48%); Nuevos Aires, 31 (0,36); Liber.Ar, 30 (0,35%).(26-10-25).