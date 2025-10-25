La ciudad

(Entrevista en LA DORREGO) Historias en vinilo hace su presentación este sábado en nuestra ciudad

Este sábado 25 se presentará en nuestra ciudad «Historias en vinilo», creación de Matías Rico. Será a las 19,30, en el Centro Cultural Municipal. El evento será de ingreso libre con la modalidad a la gorra.

Según explicó el propio Rico a LA DORREGO, el ciclo propone revivir la música de intérpretes que han marcado una época a través de discos emblemáticos, revelando las historias, sonidos y secretos que los convirtieron en verdaderas leyendas, ofreciendo una mirada original sobre el contexto en el que nacieron y su impacto en la música contemporánea.

“Historias en vinilo tiene que ver un poco con hilvanar varias, que sea un punto de encuentro”, destacó.
“En algún momento, presenté un proyecto en el Museo Histórico de Monte Hermoso, que tuvo como como mucha aceptación. La idea era volver a las fuentes en cuanto a la reproducción de la música, y circunscribirlo a un a un tiempo determinado”, añadió.

Para su debut en Dorrego, Matías eligió Clics Modernos, de Charly García.

“Son discos de la década del ochenta, que no solo marcaron la historia argentina, sino también latinoamericana”, dijo, y luego agradeció al director municipal de Cultura dorreguense, Cristian Demarco, y a su equipo de trabajo, por haber aceptado la propuesta de traer el ciclo a nuestra localidad.

En Monte Hermoso, además de Clics Modernos, también fueron presentados Locura, de Virus; Divididos por la felicidad, de SUMO, y Canción animal, de Soda Stereo.

Escuchá la nota:

25-10-25

