Fue presentado oficialmente el Club Náutico Monte Hermoso

Autoridades e integrantes del flamante Club Náutico Monte Hermoso hicieron su presentación oficial este jueves en el Centro de Convenciones del balneario, acompañados por el intendente Hernán Arranz, quien destacó el “orgullo y tranquilidad de formar parte de una comunidad con tanto empuje a pesar de un contexto económico tan desfavorable que repercute en todo tipo de actividades”.

“Tenemos una diversidad deportiva que asombra, consecuencia del interés de nuestros vecinos y de un proyecto y un equipo municipal que desde siempre apoya e impulsa el deporte para que crezca sostenidamente”, manifestó Arranz.

“El deporte es un disparador esencial para el bienestar de todos, pero fundamentalmente un espacio de atracción y contención para los más chicos. Queremos verlos en las canchas, en las escuelas, haciendo actividades culturales y no en la calle”, reflexionó.

Este club nace a partir de la Escuelita Municipal de Actividades Náuticas, que funciona en la Laguna Sauce Grande, inicialmente destinada a niños, y a la que luego se sumaron adultos. “Es un claro ejemplo del apoyo e impulso que se brinda desde nuestra Secretaría de Deportes y del resto de las áreas a toda actividad que aporte a nuestra ciudad desde lo social, formativo y también turístico”, dijo.

El nuevo Club Náutico MH, presidido por Heber Hurst, es una asociación civil que recibió su personería jurídica hace unas semanas, gestionada a través de la Secretaría de Comunicación y Modernización del Estado.

“Nuestra institución tiene ejes fundamentales, entre ellos, el compromiso ambiental para fomentar el contacto responsable con el espejo de agua; la formación permanente de conductores náuticos y timoneles, y la ocupación del espacio donde se desarrollará actividad durante todo el año, gracias al muelle de atraque que hay en el lugar, al aula para el dictado de clases y al sector de guardado de embarcaciones”, especificó Hurst.

“Actualmente contamos con tres embarcaciones: un Optimist, un Snipe y nuestro querido Pampero, testigo de todos estos años de esfuerzo y aventura”, contó. Luego, destacó el “apoyo municipal hacia todas las actividades deportivas en general y a esta muestra en particular”. Por último, invitó a “todas las familias montehermoseñas a participar y conocer las posibilidades que ofrece el mundo de la náutica”.

A su turno, la instructora Valeria Vitale, una de las impulsoras de la conformación de la asociación, anunció la donación de una de las embarcaciones al club y destacó el apoyo gubernamental así como el recurso natural y de excelencia que representa la Laguna Sauce Grande. “Para los que amamos el deporte de la náutica y lo llevamos en la sangre, esta laguna tiene propiedades únicas para su práctica y, además de sumar un nuevo club deportivo, también incluye una atracción turística más”, dijo.

“Amamos el ambiente, somos parte del ecosistema, y por eso lo cuidamos y lo defendemos. Que hoy estemos celebrando este club es consecuencia de un Estado presente”, añadió.

La presentación contó con un audiovisual que finalizó con un brindis entre los presentes. (24-10-25).