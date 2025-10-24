SEREL solicitó autorización para instalar un bicicletero frente a su sede

La Asociación Civil Servicio de Rehabilitación del Lisiado de nuestra ciudad (SEREL) presentó una nota al Concejo Deliberante para solicitar autorización para instalar un bicicletero en la vereda de su sede, ubicada en Maciel 531.

En el escrito, la presidenta de la institución, Silvia Palacios, explicó que la entidad, fundada el 2 de febrero de 1973, recibe a un número creciente de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte. Por ese motivo, consideró necesario contar con un espacio destinado al estacionamiento de los rodados.

SEREL desarrolla diversas actividades vinculadas con la rehabilitación y la mejora de la calidad de vida, entre ellas fonoaudiología, kinesiología, nutrición y psicopedagogía. Su objetivo principal es el tratamiento integral de personas con discapacidad física y la promoción de la salud.

Palacios destacó que la iniciativa busca ofrecer comodidad a quienes concurren a la institución y, al mismo tiempo, fomentar el uso de un medio de transporte ecológico y sostenible, que contribuye al cuidado del ambiente y al bienestar de la comunidad.

El pedido fue enviado a las comisiones correspondientes para su análisis. (24-10-25).