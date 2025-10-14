Piden informes al gobierno municipal sobre la contratación de seguros

El Concejo Deliberante aprobó una minuta de comunicación para conocer el estado de la contratación de seguros para bienes municipales, abarcando Automotores, Seguro Técnico y Responsabilidad Civil, a fin de garantizar la cobertura necesaria frente a posibles daños a terceros o a la propia comuna, incluyendo siniestros con lesiones personales, daños morales o lucro cesante.

El pedido de informes, presentado por el bloque de Unión por la Patria y aprobado por unanimidad, solicita detalles de la compañía aseguradora, fechas y vigencia de las pólizas, el tipo de cobertura ofrecida en cada caso, copia de los convenios y pólizas, e información pormenorizada sobre los hechos denunciados desde enero de 2024 a la fecha, especificando el tipo y alcance del daño (material, físico, moral, psicológico) en personas o bienes municipales y de terceros, la respuesta de la aseguradora y el monto de cobertura, precisando si este cubrió el total del reclamo.

El Concejo argumentó su solicitud en la urgencia de dar cumplimiento a la cobertura necesaria para los bienes del Municipio, considerando los riesgos de siniestros que involucren automotores, equipamiento técnico o la propia responsabilidad civil de la administración, ante hechos ocurridos o que pudieran ocurrir. La preocupación central radica en la protección frente a daños ocasionados por bienes municipales a terceros, así como perjuicios a los activos de la comuna, e incluso la eventualidad de lesiones, daños morales o pérdidas económicas.

En su articulado, la minuta establece de forma explícita el pedido de información al Departamento Ejecutivo. En primer lugar, requiere saber la compañía de seguros contratada para los ramos de Automotores, Seguro Técnico y Responsabilidad Civil, la fecha de contratación y el plazo de vigencia de las pólizas, además de especificar el tipo de cobertura vigente en cada caso.

Además de los datos contractuales, el cuerpo exige la remisión del convenio de la contratación del seguro y las Pólizas correspondientes. Este requerimiento busca un conocimiento total de las condiciones pactadas con la empresa aseguradora.

Finalmente, solicitó conocer la gestión de siniestros. Pide un informe detallado de los hechos denunciados a la Compañía entre enero de 2024 y la fecha de respuesta a la comunicación. El detalle solicitado debe incluir la descripción del siniestro y la afectación sobre las cosas y las personas, clasificando el daño como material, físico, moral o psicológico, e indicando si ocurrió sobre terceros ajenos al municipio, o sobre bienes y personal de la propia comuna. Para cada caso denunciado, el Ejecutivo debe informar la respuesta dada por la compañía de seguro, el monto cubierto y si este representó la totalidad del daño reclamado o solo un porcentaje. (14-10-25).