El viernes 24 se realizará una actividad en la plaza central para conmemorar el Día Internacional contra el Cambio Climático

Florencia Caramelli, integrante del área de Ambiente de la Municipalidad, anunció que el viernes 24 de octubre, de 10 a 14, se realizará en la plaza central de nuestra ciudad una actividad para conmemorar el Día Internacional contra el Cambio Climático. Durante el encuentro, participarán instituciones escolares, organizaciones de bien público, familias, padrinos ambientales y la comunidad en general.

Las actividades programadas para el evento incluyen:

Ecocanje: Traé reciclables y llévate un plantín o compost.

Muestra de trabajos escolares: Exhibición de los proyectos realizados por estudiantes.

Canje de puntos de la Campaña ECOPUNTOS y entrega de reconocimientos a las escuelas por su compromiso con el ambiente.

Stand de huerta comunitaria Umay: Información sobre huertas urbanas.

Charla sobre alimentación saludable: Consejos para llevar una dieta equilibrada.

Juegos en la naturaleza: Actividades recreativas al aire libre.

Feria verde: Artesanos y productores locales que promueven la sostenibilidad.

Recomendaciones:

Traé tu lona, vianda, botella reutilizable, sombrero y protector solar.

Separá previamente tus reciclables en casa para facilitar el ecocanje.

Cuidá la plaza: no dejes residuos fuera de los tachos asignados.

“Creemos en la fuerza de las alianzas público–privadas–comunitarias como motor de cambio frente al desafío ambiental”, destacó el Ejecutivo. (14-10-25).

