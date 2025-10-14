Dorrego sostenible: hasta el 31 de octubre sigue abierta la encuesta ambiental virtual

Ambiente de la comuna informó que la Encuesta Ambiental virtual continuará abierta hasta el 31 de octubre, invitando a toda la comunidad a participar y aportar su opinión sobre las acciones locales en materia de ambiente y sostenibilidad.

Esta herramienta forma parte de la política de gobernanza participativa que impulsa el Gobierno Municipal, entendiendo que la participación ciudadana es un pilar fundamental para construir políticas públicas más justas, inclusivas y sostenibles.

A través de esta encuesta, vecinos, instituciones y comercios pueden expresar sus percepciones, necesidades y propuestas vinculadas al cuidado del ambiente, la gestión de residuos, la educación ambiental y las acciones para mitigar el cambio climático.

La información recopilada permitirá fortalecer la planificación ambiental del distrito, integrando la mirada y compromiso de toda la comunidad en las decisiones de gestión pública. Este es el link: https://docs.google.com/forms/d/1rDdG7UgqwnqJDP1xgyXCIqTzbWEWmJtdLMoxi–XOro/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

