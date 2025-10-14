Piden informes sobre las tropas estadounidenses que van a hacer ejercicios en Mar del Plata y Bahía Blanca

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó un pedido de informes en el Ministerio de Defensa de la Nación para conocer detalles del llamado Ejercicio Tridente. Se trata de una operación de entrenamiento militar que van a protagonizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Argentina, sin autorización del Congreso de la Nación. Hay dos ciudades bonaerenses involucradas.

Según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025 firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, el ejercicio conjunto entre la Armada Argentina y la US Navy se va a hacer entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. Las locaciones elegidas son Mar del Plata, Puerto Belgrano, partido de Bahía Blanca, y Ushuaia.

El problema es que, según el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, solo el Poder Legislativo puede autorizar el ingreso al país (y el egreso) de tropas extranjeras y en este caso Milei lo hizo por decreto. “Habilitar por DNU el ingreso y egreso de tropas extranjeras establece un precedente bastante riesgoso“, afirmó este lunes en conferencia de prensa Carlos Bianco.

El ministro de Gobierno bonaerense informó que la Provincia presentó un pedido de informes ante el Ministerio de Defensa, que lidera Luis Petri, para conocer los alcances de la actividad. Eso fue el lunes pasado “y lamentablemente todavía no hemos tenido respuesta”, reveló Bianco.

En concreto, la gestión de Axel Kicillof solicitó “todos los antecedentes administrativos que dieron origen al DNU” ya que lo consideran “totalmente irregular”. A esto, Bianco le añadió la preocupación por el impacto que pueden generar los ejercicios. “Pueden tener impactos ambientales, de seguridad y logísticos”, precisó. (Infocielo). (14-10-25).