(Entrevista en LA DORREGO) El Museo del Mate abrió sus puertas en Buenos Aires

Alberto Plaza es un apasionado del mate y coleccionista bahiense que, en 2007, alcanzó su primer gran objetivo: la puesta en marcha del Museo del Mate en Sierra de la Ventana, partido de Tornquist, donde reside.

No conforme con el logro, Alberto afrontó el gran desafío de abrir un museo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hace dos semanas el sueño se hizo realidad con la apertura formal de este sitio que busca acercar la cultura del mate a turistas y vecinos de CABA.

El flamante museo del tango porteño está ubicado en Avenida de Mayo 853, junto al Café Tortoni.

En diálogo con LA DORREGO, “Beto” Plaza dijo que la misión del Museo es la de preservar, difundir y promover la cultura e historia de esta bebida tradicional.

Dijo que en ambos museos hay una colección de 10 mil mates.

En planta baja del espacio capitalino se encuentra la historia y la cultura del mate en línea con las modernas propuestas de museo. También hay facilitadores o guías que acompañan a los turistas. En el primer piso se pueden hacer degustaciones de la yerba mate y también adquirir una diversidad de productos.

El proyecto incluye actividades que fomenten el intercambio cultural y social entre los visitantes. Además, dispone del sommelier de yerba mate Martín Gómez.

Escuchá la nota:

08-10-25