En Bahía Blanca murieron una mujer y su hija en un incendio y sospechan que fue intencional

Dos mujeres fueron encontradas muertas esta madrugada en una vivienda del barrio Thompson de Bahía Blanca.

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana, en una casa ubicada en Santa Fe al 2300.

Personal policial y bomberos del Cuartel Central acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un incendio. Al ingresar, encontraron una habitación envuelta en llamas y, una vez controlado el fuego, hallaron los cuerpos de Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Belén Bustos (25).

En el interior de la vivienda se detectaron restos de combustible, y testigos aseguraron haber escuchado dos detonaciones de arma de fuego momentos antes del inicio del incendio. Además, indicaron que vieron a un hombre retirarse rápidamente del lugar en una motocicleta.

Se aguarda la llegada del personal de la Fiscalía N°5 para las pericias y directivas correspondientes.

Por el momento, la causa fue caratulada como “Averiguación causal de deceso”. La investigación está a cargo del fiscal Jorge Viego. (Fuente La Nueva.). (08-10-25).