Juegos Bonaerenses: con 175 personas, el lunes saldrá rumbo a Mar del Plata la delegación dorreguense

El director municipal de Deportes, Rubén Bilbao, confirmó que la delegación que representará a Coronel Dorrego en la etapa final de los Juegos Bonaerenses estará integrada por 175 personas, entre deportistas, delegados y acompañantes.

La salida está prevista desde el polideportivo municipal este lunes 13 de octubre, a las 5 de la mañana, rumbo a la ciudad de Mar del Plata.

El funcionario recordó, además, que los Juegos Bonaerenses constituyen el torneo más importante de la Provincia de Buenos Aires, con más de 100 disciplinas promoviendo la inclusión, la participación y el desarrollo del deporte y la cultura.

“Esta amplia participación refleja una decisión política clara del intendente Chalde, orientada a acompañar, incentivar y fortalecer el deporte y la cultura como herramientas de crecimiento, integración y formación para toda la comunidad”, destacó Bilbao. (08-10-25).

Un Comentario.

  1. Buena decisión politica , de acuerdo.
    Es bueno aclarar tambien que toda la financiación corre por cuenta de la Provincia, corresponderia buena gestión para integrarse Sr Bilbao.

