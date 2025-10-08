La Región

El Concejo pidió al Ejecutivo un relevamiento del arbolado urbano en Oriente

El Departamento Ejecutivo deberá evaluar la posibilidad realizar un relevamiento del arbolado urbano de la ciudad de Oriente, con la eventual reposición de las especies arbóreas faltantes o deterioradas que no puedan recuperarse.

Así lo solicitó el Concejo Deliberante al aprobar un proyecto de resolución del bloque de UCR – Juntos por el Cambio.

En los considerandos, se destaca que Oriente cuenta con veredas demarcadas en casi toda su extensión, como también que el mantenimiento de la acera es generalmente óptimo, tanto en los lugares que cuentan con terminación de baldosas o cemento como en aquellos sin intervención.

“Hace años se viene avanzando en la extensión de la obra de cordón cuneta, lo que le permite al frentista darle forma a su vereda. En varios sectores, puede observarse que las grandes raíces del arbolado urbano, afectan el correcto estado de las aceras, y en algunos casos las especies han sido arrancadas por distintos efectos climáticos, como fuertes vientos y exceso de lluvias”, menciona otro argumento.

“Es sabido que los árboles, además de contribuir a dar la preciada sombra en épocas estivales, aportan belleza y naturaleza a los espacios y proveen de oxígeno a la atmósfera”, completa el texto. (07-10-25).

