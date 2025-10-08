Avanza el desguace ferroviario y ahora le tocó a la estación en Daireaux

El Gobierno nacional dio este martes un nuevo paso en su política de reestructuración y desarme del sistema de trenes. A través de la Resolución 1512/25, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se dispuso la desafectación del uso ferroviario y de la concesión de un inmueble ubicado en la estación Mouras, en Salazar, partido de Daireaux.

El predio, de una superficie total de 84.600 metros cuadrados, estaba bajo control de la empresa Ferroexpreso Pampeano y ahora quedó a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá avanzar con su enajenación o venta.

Esta decisión se suma a una serie de medidas similares impulsadas por el Ejecutivo, que ya dispuso la desafectación de estaciones en Barrow (Tres Arroyos), Benito Juárez, Balsa (Lincoln) y Elordi (General Villegas). También sucedió algo similar en la ciudad de Olavarría.

Hasta el momento, el Gobierno no brindó precisiones sobre el destino que tendrán los terrenos en cuestión. Mientras que el sindicato La Fraternidad denunció que la gestión libertaria viene ejecutando una política de “Ramal que anda, ramal que cierra”. (DIB). (08-10-25).