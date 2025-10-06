La ciudad

Reconocimiento municipal a productores ganaderos y de olivos por recientes logros

El instante en que se elige al animal Corriedale de Aldazábal. También aparecen José Irastorza, titular de la SRBB y Jorge Srodek (der.), de Sausalito. / Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

La Municipalidad de Coronel Dorrego expresa su más sincero reconocimiento por los logros conseguidos por las Cabañas locales en la Exposición Rural de Villa Bordeu de Bahía Blanca; La Chingola de Juan Manuel Alvarez con el Reservado Gran Campeón Angus y 23 de Noviembre de Néstor Aldazábal, que se alzó con el premio de Gran Campeón Angus, entre otros galardones, a la par de ganar el premio de Gran Campeón Macho de la Raza Corriedale.

Por otra parte, también reconoció la trayectoria de la Cabaña 22 de Septiembre de Hugo Alvarez en El Perdido, que hizo su última presentación en Villa Bordeu, luego de 25 años de permanente labor dedicados al mejoramiento genético de los rodeos de la zona.

Aceite de Oliva en España

La empresa Agroliva de Ignacio Botini, productor de aceite El Faro, fue galardonado con el primer premio del concurso internacional de aceite de oliva virgen extra (AOVE) denominado Mario Solinas en Madrid, España.

Las autoridades comunales manifestaron que estos logros obtenidos por productores locales son fruto del esfuerzo, trabajo y dedicación sumado a las características privilegiadas que ofrece nuestro distrito para el desarrollo de las diferentes actividades productivas. (06-10-25).

