Fiesta de la Promo: los jóvenes en el centro de la escena

El último viernes 3 se desarrolló la primera edición de la Fiesta de la Promo + Dorrego Joven.

El encuentro, desarrollado en el vivero parque, reunió a un gran número de jóvenes y vecinos, en una noche en la que el clima acompañó y permitió disfrutar de todas las propuestas. Los egresados fueron los protagonistas,. Hubo juegos, música y diversión, mientras que los foodtrucks trabajaron intensamente gracias a la importante concurrencia.

Desde el Área de Juventud agradecieron a cada uno de los que acompañaron la jornada y, principalmente, a todas las promociones egresadas por la colaboración, el acompañamiento y el respeto demostrado entre todos.

Los organizadores destacaron que “La Fiesta de la Promo + Dorrego Joven se consolidó como un espacio de encuentro, celebración y disfrute para toda la comunidad, con los jóvenes en el centro de la escena.(06-10-25).

