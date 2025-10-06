Exitoso torneo de ajedrez escolar en Aparicio: los resultados

Este domingo 5 de octubre se llevó a cabo la segunda edición de la Copa Coronel Dorrego de Ajedrez Escolar en el Club Bernardino Rivadavia de Aparicio. El torneo reunió a 54 estudiantes de ocho escuelas del distrito, quienes participaron en una competencia tanto individual como por equipos.

Cada jugador compitió por una bicicleta como premio principal en su categoría. Al finalizar la jornada, se realizó una sumatoria de puntos entre los jugadores que integraron los podios en las tres categorías y las mejores damas de cada una. La escuela que acumuló más puntos se consagró ganadora de la copa y de un parlante bluetooth inalámbrico.

El CEPT N° 35 de Aparicio logró el primer puesto con 18 puntos. En segundo lugar se ubicó la EP N° 2 de la misma localidad, con 12 puntos. Completaron el podio el Instituto Maestro Lequerica con 11,5 puntos, seguido por la EET N° 1, la Escuela de Arte y la EESA N° 1. También participaron la EES N° 2 y la EES N° 3 de El Perdido.

Resultados individuales

En la categoría Sub 12, Santiago Claverie (Instituto Maestro Lequerica) obtuvo el primer lugar con 6 puntos. Juan Martín Taleb (Escuela de Arte) alcanzó el segundo lugar, también con 6 puntos, mientras que Carmelo Moller (EET N° 1) finalizó tercero con 5 puntos. Naiara Piñero (EP N° 2) fue reconocida como Mejor Dama de la categoría, con 5 puntos.

En la categoría Sub 16, Aron Tello (EESA N° 1) se impuso con 5,5 puntos. Octavio Iriarte y Joaquín Della Libera, ambos del CEPT N° 35, lo siguieron con 5 puntos cada uno. Ainara Arruti (EET N° 1) fue la Mejor Dama con 4,5 puntos.

En la categoría Mayores, Matías Basiglio (EP N° 2 de Aparicio) obtuvo un puntaje perfecto de 7 unidades y se consagró campeón invicto. Francisco Ponce (CEPT N° 35) y Javier Claverie compartieron el segundo lugar con 5,5 puntos. Mariana Maquez (CEPT N° 35) fue distinguida como la Mejor Dama, con 2,5 puntos.

Los árbitros regionales Teo Cabanillas y Victoria Ramos fiscalizaron la competencia y destacaron tanto la organización del evento como el crecimiento sostenido del ajedrez escolar en el distrito. (06-10-25).