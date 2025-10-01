La dorreguense Clara Aldea obtuvo el mejor promedio de la Universidad Nacional del Sur y recibió su diploma con la bandera palestina

La dorreguense Clara Aldea, licenciada en Filosofía con 9,88 de promedio, el más alto del acto de colación de grados del pasado viernes, subió a recibir su diploma de manos del decano de Humanidades, Diego Poggiese, y desplegó una bandera palestina.

A nivel internacional existe una fuerte polémica por la reacción bélica israelí luego de los ataques de Hamás contra la población civil hace casi dos años, el 7 de octubre de 2023. Desde distintos foros internacionales se acusa al gobierno de Benjamin Netanyahu de responder provocando un genocidio en la Franja de Gaza, contra la posición de quienes sostienen que Israel tiene derecho a defenderse de las agresiones recibidas.

En diferentes casas de altos estudios nacionales hubo intervenciones de grupos de izquierda sobre este conflicto. En la UNS, el grupo Tesis XI izó una bandera palestina en el mástil de la principal sede de la universidad más importante de la región.

Asimismo, pintaron consignas como “Del río hasta el mar”, que alude a la creación de un Estado palestino en el territorio hoy gobernado por Israel. También sostuvieron que el intendente bahiense Federico Susbielles “apoya el genocidio en Gaza” por haber recibido, días atrás, al embajador israelí en la vecina ciudad.

Clara Aldea nació en nuestra ciudad, hizo la primaria en la escuela 1 y la secundaria en Viedma y Monte Hermoso. En 2023 se recibió de profesora de Filosofía y ahora de licenciada.

Militante de izquierda, consultada por el medio La Nueva., la joven explicó que la intervención fue parte de una campaña internacional de solidaridad. “Formamos parte de la acción global por Palestina. Estamos a favor de que llegue toda la ayuda humanitaria a Gaza, como con la Flotilla Global Sumud, pero el Estado de Israel la interceptó y contra eso nos pronunciamos”, señaló.

Aldea detalló que, además del izamiento, se realizaron pintadas y se colocaron carteles en distintos puntos de la UNS, algunos de los cuales cuestionaban al intendente Federico Susbielles por su reciente encuentro con el embajador israelí Eyal Sela. “Estamos denunciando un genocidio en Gaza”, remarcó.

“A nivel internacional, la solidaridad con Palestina es enorme y queríamos poner a las universidades a tono. La UNS no podía quedar afuera. Yo misma, en mi acto de colación, también quería reivindicar que podemos y tenemos todo el derecho a hacer política en las universidades”, sostuvo.

Aclaró que “la bandera estuvo izada durante unas horas, en un mástil vacío. Estaban presentes los trabajadores de la Universidad y nadie se acercó o nos vino a plantear que lo que estábamos haciendo estaba mal”.

Planteó que abogan por una “Palestina libre y laica, sin injerencia de la religión”.

Acerca de la posibilidad de pedir por dos Estados, uno israelí y otro palestino, se inclinó por una Palestina donde convivan árabes, judíos y gente de otras religiones. (Con información de La Nueva.). (01-10-25).