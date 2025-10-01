(Con audio) La falta de soluciones a las pérdidas de agua en la ciudad divide al Concejo

El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo gestione la solución definitiva a las pérdidas de agua en nuestra ciudad.

El concejal de la oposición Gustavo Brusa destacó la necesidad de reforzar las cuadrillas de trabajo con recursos materiales y humanos adicionales, ya sea de forma permanente o transitoria, ante la creciente demanda que supera la capacidad de respuesta diaria del personal municipal.

Por su parte, la titular de la bancada de UCR – Juntos por el Cambio, Romina Rosas, al argumentar el no acompañamiento a la propuesta, dijo que la dirección de Obras Sanitarias actúa con responsabilidad y cumplimiento ante los reclamos de los vecinos. Incluso, aseguró que el director del área organizó el trabajo con el personal de forma eficaz y consideró que no es necesario aumentar las cuadrillas.

Por su parte, la presidenta del bloque de UXP, Alicia Jalle criticó la gestión del agua en el municipio desde hace años. Afirmó que la falta de atención a este problema evidencia una carencia de prioridades. Expresó que la planificación no ha llevado a una solución concreta y que el estado de las calles y veredas en nuestra ciudad requiere atención urgente.

El proyecto fue desaprobado por seis votos en contra, provenientes del bloque UCR junto por el Cambio, y cinco a favor, del bloque Unión por la Patria.

Escuchá el audio del debate:

