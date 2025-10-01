Un bebé está internado en el Penna tras recibir una brutal golpiza: detuvieron a su padrastro

Un bebé de 11 meses permanece internado en el Hospital Penna de Bahía Blanca tras haber recibido una brutal golpiza. El hecho ocurrió este martes en una vivienda de Coronel Suárez y el agresor ya está detenido.

Según una investigación judicial, la madre de 19 años denunció a Maximiliano Roth (23), su pareja, como responsable de las agresiones y además declaró haber estado secuestrada durante tres días junto a sus dos hijos menores de edad.

La denunciante relató que logró escapar del lugar y trasladar a su hija de 3 años al jardín de infantes, dando inmediato aviso a la policía. Cuando los efectivos llegaron a la casa, encontraron a Roth, mientras que el bebé agredido se hallaba al cuidado de unos vecinos y presentaba lesiones visibles.

Inmediatamente, la policía logró arrestar al agresor y trasladar a las víctimas a un hospital local. Más tarde, el niño de 11 meses fue derivado de urgencia a la terapia intensiva del Hospital Penna de nuestra ciudad, donde pudo ser estabilizado. Por estas horas se encuentra en observación en una habitación de pediatría de ese centro de salud.

El caso es investigado por la Fiscalía N.º 15 de Bahía Blanca.

Fuente: LB24 / La nueva Radio Suárez. (01-10-25).