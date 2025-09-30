Policiales

Murió un hombre tras un choque en la entrada a Médanos

Una persona murió hoy martes a la tarde luego de un choque a pocos metros de la entrada a Médanos.

La colisión se produjo entre dos autos Toyota Corolla en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 731, y habría sido consecuencia de un sobrepaso indebido, según consignó el portal La Brújula 24 citando a fuentes policiales.

A bordo de uno de los vehículos circulaban cinco personas, dos mujeres y tres hombres, todos de nacionalidad chilena. Uno de ellos, un hombre de 88 años, es el fallecido. En el otro solo iba un hombre de 54 años, oriundo de Puan.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Penna de Bahía Blanca y al Hospital de Médanos. (Fuente y foto La Brújula 24). (30-09-25).

