La Fiesta de la Promo se sumará este viernes al calendario anual de celebraciones en el vivero

La Dirección de Desarrollo Humano de la comuna, mediante el Área de Juventud, anunció para este viernes 3 de octubre, en el vivero parque municipal, la primera edición de la Fiesta de la Promo.

De acuerdo a lo anunciado por la organización, el evento fue pensado para que los jóvenes disfruten de una noche festiva.

La realización contará con animador, banda en vivo, DJ y foodtrucks, y tendrá un inicio con protagonismo total de las promos 2025, con juegos, color, cantos y actividades especialmente diseñadas para los estudiantes.

Posteriormente, la celebración continuará con #DorregoJoven, que incluirá DJ y fiesta abierta a toda la comunidad.

Este es el programa: a las 19, actividades para los egresados, con competencias y desafíos organizados por las promos con la animación y sonido de Leandro Manteca Martínez; a las 21, Wopa Cumbia en vivo y, desde las 21, el cierre con DJ Bebu.

Los foodtrucks y el patio de comidas estarán abiertos desde temprano. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse y disfrutar de la propuesta. (01-10-25).