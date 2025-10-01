La ciudad

La Fiesta de la Promo se sumará este viernes al calendario anual de celebraciones en el vivero

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Dirección de Desarrollo Humano de la comuna, mediante el Área de Juventud, anunció para este viernes 3 de octubre, en el vivero parque municipal, la primera edición de la Fiesta de la Promo.

De acuerdo a lo anunciado por la organización, el evento fue pensado para que los jóvenes disfruten de una noche festiva.

La realización contará con animador, banda en vivo, DJ y foodtrucks, y tendrá un inicio con protagonismo total de las promos 2025, con juegos, color, cantos y actividades especialmente diseñadas para los estudiantes.

Posteriormente, la celebración continuará con #DorregoJoven, que incluirá DJ y fiesta abierta a toda la comunidad.

Este es el programa: a las 19, actividades para los egresados, con competencias y desafíos organizados por las promos con la animación y sonido de Leandro Manteca Martínez; a las 21, Wopa Cumbia en vivo y, desde las 21, el cierre con DJ Bebu.

            Los foodtrucks y el patio de comidas estarán abiertos desde temprano. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse y disfrutar de la propuesta. (01-10-25).

