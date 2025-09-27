Este martes se conocerá el veredicto en el juicio por abuso sexual contra un bombero voluntario de nuestra ciudad

En el marco de un juicio celebrado en dependencias del Tribunal Criminal N.º 3 de Bahía Blanca, el fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó una pena de cuatro años y medio de prisión para un hombre que se desempeña como bombero voluntario en el cuartel de Coronel Dorrego.

Está acusado de abuso sexual agravado.

Parte de la causa indica que, el día 20 de diciembre del año 2020, en circunstancias en que L.U. (víctima) se encontraba prestando servicios en el cuartel de bomberos voluntarios —lugar al que había sido citada por su superior jerárquico, ayudante de primera- Aprovechando que se encontraban a solas, el acusado la abordó por la espalda y la manoseó (la causa describe las zonas afectadas y otros detalles), todo ello en contra de su voluntad.

También se detalló que el abuso se produjo luego de un periodo prolongado de acoso por parte del acusado hacia la mujer.

Como agravante, el agente fiscal solicitó la aplicación del artículo 119 del Código Penal, que contempla el abuso sexual cometido por personal perteneciente a fuerzas de seguridad en ocasión del ejercicio de sus funciones. Si bien los bomberos voluntarios no dependen directamente del Ministerio de Seguridad, sí lo hacen de Defensa Civil en lo que respecta a la actividad dirigida a proteger la seguridad común, formando parte de los servicios de seguridad pública.

En caso de que los jueces no adhieran a esta calificación agravada, el fiscal solicitó una pena alternativa de dos años de prisión condicional por abuso sexual simple.

El veredicto de los jueces se dará a conocer el próximo martes 30 de septiembre a las 13. (Fuente: Canal 7 de Bahía Blanca). (27-09-25).