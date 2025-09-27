Este lunes comenzará la Semana Vertical: un repaso por las actividades

La Municipalidad y el CIIE anunciaron “Semana Vertical”, en homenaje al escritor dorreguense Roberto Juarroz en el centenario de su nacimiento. Será del 29 de septiembre al 6 de octubre.

Este es el programa de actividades:

**Lunes 29:**

A las 9:30 y a las 14:00, “Caminata Vertical”, desde la Plaza Central hasta el predio de la estación del ferrocarril, organizada por las Bibliotecas Escolares del distrito. A las 20:00 en el Centro Cultural, inauguración de “Presencia de Otro Juego del Ser”, muestra fotográfica de Mariela Pérez Palma acompañada por recuerdos y objetos conservados por la familia de Roberto Juarroz.

**Martes 30:**

A las 19:00 en el Centro Cultural: “Mi memoria me espera en las cosas”, taller alrededor de la obra poética de Roberto Juarroz a cargo del escritor dorreguense Lucas Beneyto.

**Miércoles 1º:**

A las 9:30, circuito literario “Pasos Verticales: Tras las huellas de Roberto Juarroz”, recorrido comprendido entre el predio de la estación del ferrocarril y la Casa de la Cultura, a cargo de Analía González en actividad destinada a estudiantes de nivel secundario, organizada por Jefatura Distrital de Educación. A las 19:00 en el Centro Cultural Municipal, muestra audiovisual “Horizontes Verticales: Presencia de Juarroz en Dorrego a la nube” a cargo de la escritora dorreguense Laura Forchetti y Pablo Rodríguez. Inauguración de la exposición de ediciones originales de obras de Juarroz, organizada por Susana Dakuyaku quien custodia los derechos del autor.

**Jueves 2:**

A las 18:00 en la Plazoleta Niñito Jesús de El Perdido: “Juarroz y su impronta en un lugar que amó”. Intervención artística a cargo del taller municipal de teatro dirigido por el profesor Mauricio Zaquieres.

**Viernes 3:**

A las 19:00, en el Instituto de Formación Docente: Taller “Ese cuerpo hacia todo”, taller de lectura, escritura y publicación artesanal en torno a la poesía de Juarroz, destinado a estudiantes del Instituto de Formación Docente Nº 62 Iris Galisteo, dictado por el escritor Daniel Goldín y coordinado por Ana Inés Serra.

**Sábado 4:**

A las 15:00, circuito literario “Pasos Verticales tras la huella de Roberto Juarroz”, con un recorrido comprendido entre el predio de la Estación de Ferrocarril y la Casa de la Cultura, abierto a la comunidad. Estará a cargo de Analía González. A las 18:00 en el Centro Cultural, “Ese cuerpo hacia todo”, taller de lectura, escritura y publicación artesanal en torno a la poesía de Juarroz, abierto a toda la comunidad, a cargo del escritor Daniel Goldín.

**Domingo 5:**

A las 18:00 en el Centro Cultural: Acto Central de Homenaje a Roberto Juarroz en el día de su natalicio. Imposición de su nombre a la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Municipal e intervenciones artísticas.

**Lunes 6:**

A las 19:00 en el Centro Cultural, conferencia “El pensamiento es otra música”, una conversación sobre la poesía de Roberto Juarroz a cargo de los escritores Diego Roel y Lucas Beneyto, destinada a estudiantes de nivel terciario y público en general. (27-09-25).