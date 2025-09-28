La ciudad

Buscan instalar bicicleteros para fomentar hábitos saludables en la Escuela Manuel Belgrano

Representantes de la Escuela Manuel Belgrano (DIEGEP N° 662) y del Jardín de Infantes Manuel Belgrano solicitaron al Concejo Deliberante el permiso para utilizar parte del espacio público, concretamente la vereda de su establecimiento en calle Lequerica, con el propósito de instalar tres bicicleteros fijos.

El proyecto contempla que cada bicicletero mida 80 cm de alto por 1.20 cm de ancho y ofrezca una capacidad para guardar de 6 a 8 bicicletas. La planificación garantiza dejar libre 1.50 metros de la vereda para el paso peatonal.

Esta iniciativa apunta a contribuir al ordenamiento de la vía pública, crear un espacio adecuado para la guarda y utilización de bicicletas, y al mismo tiempo, fomentar hábitos saludables y el cuidado del medio ambiente entre los estudiantes y vecinos.

Un aspecto destacado del proyecto es la colaboración de los alumnos del Centro de Formación Profesional N° 401, quienes asumirían la tarea de construir los mencionados dispositivos.

Los promotores de la propuesta, además de la autorización de uso del espacio, solicitan una colaboración económica de $ 400.000. Este monto se destinaría a la compra de materiales e insumos necesarios para concretar la instalación.

La iniciativa pasó a comisiones del Concejo para su análisis. (28-09-25).

