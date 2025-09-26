La ciudad

La Municipalidad proyecta un plan para reparar calles en nuestra ciudad

El director municipal de Vialidad, Mariano Ripoll, se refirió a la situación del asfalto en las calles de nuestra ciudad cabecera.

En diálogo con LA DORREGO, durante el desarrollo de la reciente Exposición Rural, el funcionario admitió que, en la planta urbana, existen complejidades relacionadas con el estado del asfalto, un tema que –dijo- cobró relevancia durante la reciente campaña electoral.

Destacó que muchas calles cuentan con asfalto que tiene entre 50 y 55 años de antigüedad.

Aseguró que esta situación requiere atención y, por ende, se está trabajando en la elaboración de un plan para llevar a cabo un reencarpetado y reparar varias cuadras mediante bacheo con asfalto en caliente. (26-09-25).

