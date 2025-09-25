La ciudad

Retenciones / CARBAB cuestionó al gobierno de Milei: “Fue un gran negocio para los mismos de siempre: los exportadores”

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), entidad a la que está adherida la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, expresó “su malestar por los efectos de la decisión del Gobierno Nacional de llevar a cero los derechos de exportación por un período tan breve, medida claramente coyuntural, pero que no generó ningún beneficio para los productores —verdaderos dueños de los granos— y que terminó siendo un gran negocio para los mismos de siempre: los exportadores”.

“Esta resolución alteró el normal funcionamiento del mercado de granos, generó incertidumbre y desconfianza, y solo consolidó ganancias extraordinarias para un reducido grupo de intermediarios, sin aportar soluciones de fondo ni estímulos genuinos a la producción”, añadió.

“Desde CARBAP advertimos que políticas de este tipo no construyen un camino de desarrollo para el país, sino que profundizan privilegios y dejan, una vez más, a los productores al margen de cualquier mejora”, cuestionó la entidad.

“El campo necesita reglas claras, previsibles y duraderas, no parches coyunturales. La eliminación de las retenciones debe seguir siendo el objetivo, pero debe realizarse de manera planificada, seria y con los productores en la mesa de decisiones”, señaló.

“Por último, alertamos a los productores a actuar con cautela, porque los exportadores pueden haber anotado las DJVE, pero todavía tienen que comprar los granos y cuentan con una capacidad de pago muy superior a la que están reconociendo en el mercado”, cerró. (25-09-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Advierten que la eliminación de retenciones solo favoreció a cerealeras

Roblox: qué es y cuáles son los riesgos de esta plataforma de juegos para niños

(Entrevista en LA DORREGO) Planeta Empanada abrirá este jueves una sucursal en nuestra ciudad

Programa de actividades de la Semana Vertical en Dorrego

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior