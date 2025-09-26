Más fondos para los Juegos Bonaerenses: cuánto le corresponde a Dorrego y al resto de los municipios

La ciudad

El Gobierno de Axel Kicillof aprobó la transferencia de aportes no reintegrables por un total de $1.933.238.010 a los municipios bonaerenses, con el objetivo de solventar la Etapa Regional de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, cuya Final Provincial será en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

A través del decreto 2476 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la administración bonaerense tomó la decisión para buscar garantizar la participación de miles de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas y culturales.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, se destacó que la inversión provincial permite a los gobiernos locales cubrir gastos de logística, traslados, infraestructura y organización, asegurando la continuidad de la competencia en todas las regiones.

Coronel Dorrego recibirá en total 18.234.000 pesos.

