Luego del viento, emiten alerta por lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias para este viernes por la noche en Coronel Dorrego y la región.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas.

Además de Dorrego, la advertencia es para Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso y gran parte del oeste bonaerense, extendiéndose hacia La Pampa y Río Negro.

Recomendaciones del SMN

• Evitá actividades al aire libre.

• No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

• Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

• Mantenete informado por las autoridades.

• Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. (26-09-25).

