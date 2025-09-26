Luego del viento, emiten alerta por lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias para este viernes por la noche en Coronel Dorrego y la región.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas.
Además de Dorrego, la advertencia es para Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso y gran parte del oeste bonaerense, extendiéndose hacia La Pampa y Río Negro.
Recomendaciones del SMN
• Evitá actividades al aire libre.
• No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
• Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
• Mantenete informado por las autoridades.
• Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. (26-09-25).