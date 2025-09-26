Policiales

Fuerte choque en el acceso a Indio Rico

Anoche, un fuerte choque entre dos vehículos tuvo lugar en el acceso a Indio Rico. Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Alberto, integrante del Cuerpo de Bomberos de Indio Rico, brindó declaraciones al portal local La Voz del Orden sobre el incidente, ocurrido en la ruta 85.

En el momento del accidente, una Renault Duster circulaba en dirección Pringles-Indio Rico. Por delante, viajaba una camioneta Toyota. Según los informes, la Duster impactó en la parte trasera de la camioneta. “Una persona fue trasladada en la ambulancia de Indio Rico al hospital de Pringles. Aparentemente, no sufrió lesiones y solo hubo daños materiales”, señaló el bombero.

El accidente aconteció alrededor de las 22 horas del jueves, en plena recta de la ruta. Hasta el momento, se desconocen las causas que llevaron al choque. Alberto indicó que “es un lugar donde no es muy frecuente que ocurran accidentes”. Además, mencionó que la camioneta transportaba un líquido en su caja, lo que pudo haber intensificado el impacto.

Los ocupantes de ambos vehículos son residentes de Indio Rico. La conductora de la Duster viajaba sola, mientras que en la Toyota se encontraba un acompañante que no requirió atención médica. (Fuente y foto El Orden). (26-09-25).

