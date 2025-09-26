Semana Angus de Primavera: el Reservado Gran Campeón fue para cabaña La Reserva, de Mariano Castro

Se está desarrollando la 46ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25ª Exposición del Ternero y, una vez más, una cabaña de nuestro distrito se ubicó entre los mejores, ya que un toro de La Reserva, de Mariano Castro, fue elegido como Reservado Gran Campeón.

Estos son los principales veredictos:

Gran Campeón Macho

Box 295, RP 3803 – “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

@josemaximilianomammoliti

️Reservado Gran Campeón Macho

Box 302, RP 724 – “La Reserva” de Castro, Silvio Mariano

@marianocastrovet

️Tercer Mejor Macho de la Expo

Box 290, RP 5055

“Las Blancas” de Delfinagro S.A.

@delfinagrosa

Gran Campeón Ternero Expo

Box 85, RP 1637

“Las Tranqueras” de La Valle, Horacio Luis Y La Valle, Marta Vila Moret De

@lastranquerasoficial

️Reservado Gran Campeón Ternero Expo Lote 93, RP 206

“El Rincón” de Lopepe, Héctor Ezequiel

@ezequiellopepe

️Tercer Mejor Ternero Expo

Box 88, RP 2083 – “Don Romeo” de Spinella, Alejandro Ezequiel

@don_romeo_angus

Gran Campeón Hembra

Box 237 RP 1370 – “Arandú” de Arandú S.A.

@arandu_angus

️Reservado Gran Campeón Hembra

Box 268 RP 778 – “Los Murmullos” de Cía. Arg. de Hacienda S.A. – El Rosario de Tres Arroyos S.A.

@los_murmullos @ojearullancarlos

️Tercer Mejor Hembra de la Expo

Box 273 RP 4945 – “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

@anguslaangelita (26-09-25).