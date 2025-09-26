La ciudad

Semana Angus de Primavera: el Reservado Gran Campeón fue para cabaña La Reserva, de Mariano Castro

El animal que logró el RGC, de la Reserva. Foto: Asociación Argentina de Angus

Se está desarrollando la 46ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25ª Exposición del Ternero y, una vez más, una cabaña de nuestro distrito se ubicó entre los mejores, ya que un toro de La Reserva, de Mariano Castro, fue elegido como Reservado Gran Campeón.

Estos son los principales veredictos:

Gran Campeón Macho
Box 295, RP 3803 – “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.
@josemaximilianomammoliti
️Reservado Gran Campeón Macho
Box 302, RP 724 – “La Reserva” de Castro, Silvio Mariano
@marianocastrovet
️Tercer Mejor Macho de la Expo
Box 290, RP 5055
“Las Blancas” de Delfinagro S.A.
@delfinagrosa

Gran Campeón Ternero Expo
Box 85, RP 1637
“Las Tranqueras” de La Valle, Horacio Luis Y La Valle, Marta Vila Moret De
@lastranquerasoficial
️Reservado Gran Campeón Ternero Expo Lote 93, RP 206
“El Rincón” de Lopepe, Héctor Ezequiel
@ezequiellopepe
️Tercer Mejor Ternero Expo
Box 88, RP 2083 – “Don Romeo” de Spinella, Alejandro Ezequiel
@don_romeo_angus

Gran Campeón Hembra
Box 237 RP 1370 – “Arandú” de Arandú S.A.
@arandu_angus
️Reservado Gran Campeón Hembra
Box 268 RP 778 – “Los Murmullos” de Cía. Arg. de Hacienda S.A. – El Rosario de Tres Arroyos S.A.
@los_murmullos @ojearullancarlos
️Tercer Mejor Hembra de la Expo
Box 273 RP 4945 – “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.
@anguslaangelita (26-09-25).

