Torneo Tato Rochat: mañana comienza el penúltimo capítulo de la fase regular

Comienza mañana sábado la penúltima fecha de la fase regular del Torneo oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

En El Perdido, Progreso recibirá a Suteryh. El encuentro se dará en el marco de la inauguración de la iluminación en el “González Avello”. Se enfrentarán desde las 19,15.

El domingo juega el resto: se destaca el clásico de las Sierras entre Porteño- Atlético Ventana.

Monte, ganador de la ventaja deportiva, recibirá en el “15 de Agosto” a SUPA.

En Dorrego, habrá dos encuentros en el que chocarán entre sí los cuatro equipos de la ciudad: Villa Rosa enfrentará a Independiente y San Martin a Ferroviario.

Ya están los ocho clasificados y, salvo el “1”, el resto debe definir su posición final en la fase regular, a falta de dos fechas. (Bola 8). (26-09-25).

