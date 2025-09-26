La ciudad

Ecopuntos: campaña de Educación Ambiental en Dorrego

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad lanzó la campaña Ecopuntos, una iniciativa de educación ambiental que busca premiar a las instituciones que apoyen un cambio cultural hacia una ciudad más sostenible. Desde la dependencia municipal se invita a la comunidad a sumarse a esta propuesta.

Los interesados pueden colaborar como Padrinos Ambientales, contribuyendo con recursos para la logística, premios y actividades educativas. También se pueden ofrecer beneficios a los participantes que acumulen Ecopuntos o donar productos y servicios que recompensen acciones y proyectos sostenibles.

Entre los premios con los que se puede colaborar se encuentran plantines, árboles frutales y ornamentales, así como artículos fabricados con material reciclado, entre otros. El canje de los premios se llevará a cabo el próximo 24 de octubre, coincidiendo con el “Día Internacional Contra el Cambio Climático”.

Para obtener más información sobre la Campaña Ecopuntos, los interesados pueden comunicarse al correo dorregoambiente@gmail.com, o al celular 291-4199782. Además, se puede visitar el sitio web dorrego.gob.ar para acceder a más detalles. (26-09-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Semana Angus de Primavera: el Reservado Gran Campeón fue para cabaña La Reserva, de Mariano Castro

Luego del viento, emiten alerta por lluvias

Más fondos para los Juegos Bonaerenses: cuánto le corresponde a Dorrego y al resto de los municipios

La Municipalidad proyecta un plan para reparar calles en nuestra ciudad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior