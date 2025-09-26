Ecopuntos: campaña de Educación Ambiental en Dorrego

La Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad lanzó la campaña Ecopuntos, una iniciativa de educación ambiental que busca premiar a las instituciones que apoyen un cambio cultural hacia una ciudad más sostenible. Desde la dependencia municipal se invita a la comunidad a sumarse a esta propuesta.

Los interesados pueden colaborar como Padrinos Ambientales, contribuyendo con recursos para la logística, premios y actividades educativas. También se pueden ofrecer beneficios a los participantes que acumulen Ecopuntos o donar productos y servicios que recompensen acciones y proyectos sostenibles.

Entre los premios con los que se puede colaborar se encuentran plantines, árboles frutales y ornamentales, así como artículos fabricados con material reciclado, entre otros. El canje de los premios se llevará a cabo el próximo 24 de octubre, coincidiendo con el “Día Internacional Contra el Cambio Climático”.

Para obtener más información sobre la Campaña Ecopuntos, los interesados pueden comunicarse al correo dorregoambiente@gmail.com, o al celular 291-4199782. Además, se puede visitar el sitio web dorrego.gob.ar para acceder a más detalles. (26-09-25).