Política

Elecciones del 7 de septiembre: estos son los números definitivos en nuestro distrito

Se conocieron los resultados del escrutinio definitivo en nuestro distrito de las elecciones del pasado 7 de septiembre.

Estos son los números:

Hubo 641 votos en blanco (7,01%).

Con estos guarismos, estos fueron los concejales electos:

ALIANZA FUERZA PATRIA

Titulares
1) Manuela Alonso
2) Luis Amuchastegui

Suplentes
1) Valeria Campagne
2) Sergio Millamán

ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
Titulares
1) Soraya Barandiarán
2) Juan Pablo Fuertes

Suplentes
1) Paula Bonini
2) Angel Banegas

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
Titulares
1) Tomás Del Valle
2) Andrea Cabarcos

Suplentes
1) Luis Santo
2) Simoneta Poggio

Por su parte, estos son los postulantes electos para el Consejo Escolar:

ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
Titular
Silvana Nomdedeu

Suplente
Germán Unger

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
Titular
Fabián Abdala

Suplente
María Claudia Abraham (26-09-25).

