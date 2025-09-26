Elecciones del 7 de septiembre: estos son los números definitivos en nuestro distrito
Se conocieron los resultados del escrutinio definitivo en nuestro distrito de las elecciones del pasado 7 de septiembre.
Estos son los números:
Hubo 641 votos en blanco (7,01%).
Con estos guarismos, estos fueron los concejales electos:
ALIANZA FUERZA PATRIA
Titulares
1) Manuela Alonso
2) Luis Amuchastegui
Suplentes
1) Valeria Campagne
2) Sergio Millamán
ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
Titulares
1) Soraya Barandiarán
2) Juan Pablo Fuertes
Suplentes
1) Paula Bonini
2) Angel Banegas
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
Titulares
1) Tomás Del Valle
2) Andrea Cabarcos
Suplentes
1) Luis Santo
2) Simoneta Poggio
Por su parte, estos son los postulantes electos para el Consejo Escolar:
ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
Titular
Silvana Nomdedeu
Suplente
Germán Unger
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
Titular
Fabián Abdala
Suplente
María Claudia Abraham (26-09-25).