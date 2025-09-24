Un camionero murió luego de un fuerte choque cerca de Tres Arroyos

Un camionero oriundo de Cascallares perdió la vida en la madrugada de hoy luego de protagonizar un violento accidente sobre la Ruta Nacional 3. El hecho se registró en el kilómetro 521, a pocos minutos de su destino.

Según publica el portal LU24.com.ar, la víctima conducía un Mercedes Benz que, por causas que aún se investigan, impactó de atrás contra un Volvo manejado por un vecino de Tres Arroyos, quien salió ileso. El choque fue tan fuerte que el transportista de Cascallares murió en el acto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Seguridad Vial, una ambulancia del Hospital Pirovano —cuyo médico constató el deceso— y Bomberos Voluntarios, que permanecieron hasta pasadas las 4 de la mañana para retirar el cuerpo.

Según trascendió, el camión había descargado cereal en el puerto de Bahía Blanca y retornaba hacia su localidad acompañado por otros dos vehículos, que lo escoltaban debido a que circulaba sin luces. Todo indica que una distracción o una falla de cálculo habría derivado en la tragedia. La investigación quedó a cargo de Policía Científica y de la Fiscalía de turno. (24-09-25).