Sesiona el Concejo: el orden del día
Con extenso temario, sesionará hoy miércoles, a partir de las 19, el Concejo Deliberante. Emitirá LA DORREGO. Este es el orden del día:
1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1105 – 773º Sesión Ordinaria.
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-
3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 17 promulgación de la Ordenanzas Nº: 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719 y 4720/2025.
4.- DICTAMENES DE COMISIONES:
4.1.- INTERPRETACIÓN, PETICIÒN Y REGLAMENTO:
4.1.1.- Expte. Nº 0140/25 – HCD.: Proyecto de Decreto disponiendo el pase al Archivo del Expte. Nº 0140/25 – HCD.
4.1.2.- Expte. Nº 0145/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza creando Portal de Habilitaciones comerciales en Sitio Web Municipal.
4.1.3.- Expte. Nº 0155/25 – HCD.: Proyecto de Decreto Disponiendo No ha lugar a petición.
4.2.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAM.; OBRAS Y SERV. PÚBLICOS:
4.2.1.- Expte. Nº 0112/25 – HCD.: Proyecto de resolución solicitando plan integral de mejoramiento de calles.
4.2.2.- Expte. Nº 0175/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando colocación de toldos o pérgolas en locales gastronómicos.
4.3.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAM.; CULTURA Y EDUCACIÓN:
4.3.1.- Expte. Nº 0178/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando intervención de pintura mural en predio Estación del Ferrocarril.
4.3.2.- Expte. Nº 0179/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal Torneo de Ajedrez del C.E.P.T. Nº 35.
5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0196/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando uso de pista hípica a Asociación Civil “Amigos del Caballo”.
5.1.2.- Expte. Nº 0180/25–HCD.: Proyecto de Ordenanza disponiendo donación de inmueble municipal a Sra. Ibarra.
5.1.3.- Expte. Nº 0181/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza aceptando única oferta en licitación privada Nº 13/25
5.1.4.- Expte Nº 0197/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando donación de vehículo al Coronel Dorrego Automóvil Club.
5.1.5.- Expte Nº 0198/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza aceptando única oferta en Licitación Privada Nº12/25.
5.1.6.- Expte Nº 0199/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza modificando Ordenanza Nº 2610/07
5.1.7.- Expte Nº 0200/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza regulando fiestas de carácter eventual
5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO:
5.2.1.- Expte. Nº 0187/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de bancos en bicisenda.
5.2.2.- Expte. Nº 0188/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando dispositivo de seguridad urbana en Localidad de San Román.
5.2.3.- Expte. Nº 0189/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando instalación de Food Trucks en cercanía de playa de camiones.
5.2.4.- Expte. Nº 0190/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando instalación de Wi-Fi en Parque de la Democracia.
5.2.5.- Expte. Nº 0191/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de cartelería vial y/o reductor de velocidad en El Perdido.
5.2.6.- Expte. Nº 0192/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando relevamiento de especies arbóreas en Oriente.
5.2.7.- Expte. Nº 0193/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando instalación de cámaras de seguridad planta de Osmosis de Marisol.
5.2.8.- Expte. Nº 0194/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando sendero saludable en Parque Centenario de Oriente.
5.2.9.- Expte. Nº 0195/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando obras de accesibilidad al edificio del C.E.F. Nº64 de Oriente.
5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UNIÓN POR LA PATRIA:
5.3.1.- Expte. Nº 0182/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando gestiones para solucionar pérdidas de agua.
5.3.2.- Expte. Nº 0183/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando gestiones para restablecer Biblioteca Mariano Moreno de Aparicio.
5.3.3.- Expte. Nº 0184/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando control de especies arbóreas en Parque de la Democracia
5.3.4.- Expte. Nº 0185/25-HCD.: Proyecto de Resolución referido a tareas de corte de pasto en veredas.
5.3.5.- Expte. Nº 0186/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando impulsar constitución de cooperativa de pescadores en Marisol.
6. DE SECRETARÍA HCD:
6.1.- Pase al Archivo según Artículo 41º de Reglamento Interno del HCD:
Expte Nº 0190/24 – HCD.: Proyecto de Ordenanza Programa Mi Primera Licencia de Conducir. (24-09-25).