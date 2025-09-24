Política

Sesiona el Concejo: el orden del día

La Dorrego Send an email
0 3 minutos leídos

Con extenso temario, sesionará hoy miércoles, a partir de las 19, el Concejo Deliberante. Emitirá LA DORREGO. Este es el orden del día:

1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1105 – 773º Sesión Ordinaria.

2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-

3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 17 promulgación de la Ordenanzas Nº: 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719 y 4720/2025.

4.- DICTAMENES DE COMISIONES:
4.1.- INTERPRETACIÓN, PETICIÒN Y REGLAMENTO:
4.1.1.- Expte. Nº 0140/25 – HCD.: Proyecto de Decreto disponiendo el pase al Archivo del Expte. Nº 0140/25 – HCD.
4.1.2.- Expte. Nº 0145/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza creando Portal de Habilitaciones comerciales en Sitio Web Municipal.
4.1.3.- Expte. Nº 0155/25 – HCD.: Proyecto de Decreto Disponiendo No ha lugar a petición.

4.2.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAM.; OBRAS Y SERV. PÚBLICOS:
4.2.1.- Expte. Nº 0112/25 – HCD.: Proyecto de resolución solicitando plan integral de mejoramiento de calles.
4.2.2.- Expte. Nº 0175/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando colocación de toldos o pérgolas en locales gastronómicos.
4.3.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAM.; CULTURA Y EDUCACIÓN:
4.3.1.- Expte. Nº 0178/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando intervención de pintura mural en predio Estación del Ferrocarril.
4.3.2.- Expte. Nº 0179/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal Torneo de Ajedrez del C.E.P.T. Nº 35.

5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0196/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando uso de pista hípica a Asociación Civil “Amigos del Caballo”.
5.1.2.- Expte. Nº 0180/25–HCD.: Proyecto de Ordenanza disponiendo donación de inmueble municipal a Sra. Ibarra.
5.1.3.- Expte. Nº 0181/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza aceptando única oferta en licitación privada Nº 13/25
5.1.4.- Expte Nº 0197/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando donación de vehículo al Coronel Dorrego Automóvil Club.
5.1.5.- Expte Nº 0198/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza aceptando única oferta en Licitación Privada Nº12/25.
5.1.6.- Expte Nº 0199/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza modificando Ordenanza Nº 2610/07
5.1.7.- Expte Nº 0200/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza regulando fiestas de carácter eventual

5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO:
5.2.1.- Expte. Nº 0187/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de bancos en bicisenda.
5.2.2.- Expte. Nº 0188/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando dispositivo de seguridad urbana en Localidad de San Román.
5.2.3.- Expte. Nº 0189/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando instalación de Food Trucks en cercanía de playa de camiones.
5.2.4.- Expte. Nº 0190/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando instalación de Wi-Fi en Parque de la Democracia.
2 / 2
5.2.5.- Expte. Nº 0191/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de cartelería vial y/o reductor de velocidad en El Perdido.
5.2.6.- Expte. Nº 0192/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando relevamiento de especies arbóreas en Oriente.
5.2.7.- Expte. Nº 0193/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando instalación de cámaras de seguridad planta de Osmosis de Marisol.
5.2.8.- Expte. Nº 0194/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando sendero saludable en Parque Centenario de Oriente.
5.2.9.- Expte. Nº 0195/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando obras de accesibilidad al edificio del C.E.F. Nº64 de Oriente.

5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UNIÓN POR LA PATRIA:
5.3.1.- Expte. Nº 0182/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando gestiones para solucionar pérdidas de agua.
5.3.2.- Expte. Nº 0183/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando gestiones para restablecer Biblioteca Mariano Moreno de Aparicio.
5.3.3.- Expte. Nº 0184/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando control de especies arbóreas en Parque de la Democracia
5.3.4.- Expte. Nº 0185/25-HCD.: Proyecto de Resolución referido a tareas de corte de pasto en veredas.
5.3.5.- Expte. Nº 0186/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando impulsar constitución de cooperativa de pescadores en Marisol.

6. DE SECRETARÍA HCD:
6.1.- Pase al Archivo según Artículo 41º de Reglamento Interno del HCD:
Expte Nº 0190/24 – HCD.: Proyecto de Ordenanza Programa Mi Primera Licencia de Conducir. (24-09-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 3 minutos leídos
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El referente de la Coalición Cívica en Marisol estuvo presente en el lanzamiento de la campaña para el 26 de octubre

Retenciones cero a los granos: “No hay nadie que no piense que es un manotazo de ahogado; es una medida claramente electoral”, dijo el periodista agropecuario Carlos Bodanza

Sin retenciones hasta las elecciones

Elecciones del 7S: Juan Chalde analizó el voto del campo en el distrito

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior