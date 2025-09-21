(Entrevista en LA DORREGO) “Una alternativa para quienes no quieren votar al gobierno nacional, pero tampoco a La Cámpora y Grabois”

El jefe comunal del partido de Esteban Echeverría desde diciembre de 2007, y presidente de la red Mercociudades desde diciembre de 2024, ha decidido lanzar su candidatura a diputado nacional por Unión Federal, una agrupación de origen peronista que surge con el objetivo de construir un espacio más amplio, plural, con apertura y autocrítica. Busca ofrecerle al electorado una alternativa para quienes no desean votar al Gobierno nacional, pero tampoco a una lista “armada por La Cámpora y Grabois”.

LA DORREGO tuvo la oportunidad de establecer contacto telefónico con el abogado y ex presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, nacido en la ciudad bonaerense de Maipú y próximo a cumplir 55 años, para que compartiera sus experiencias y reflexiones en el marco de su recorrida de campaña proselitista por la sexta sección.

En la entrevista —realizada antes de su fugaz paso por nuestra ciudad, tras su visita a Tres Arroyos y camino a Bahía Blanca—, Gray reconoció que el territorio bonaerense presenta profundas desigualdades y que la representatividad del interior siempre depende de las decisiones tomadas en el conurbano. Abogó por ampliar el diálogo, valorando el intercambio de ideas opuestas, y prometió a sus votantes que, en caso de llegar a la diputación, cumplirá con sus promesas, tal como lo ha hecho con los vecinos de Esteban Echeverría durante casi 18 años de mandato. Además, dejó en claro que su candidatura no es testimonial.

Escuchá la nota: