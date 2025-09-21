Casiano Gutiérrez es el intendente interino hasta el 5 de octubre

Comenzó ayer sábado 20 la licencia solicitada por el intendente Juan Chalde y autorizada por el Concejo Deliberante, que se extenderá hasta el 5 de octubre, inclusive.

Durante ese lapso, ocupará interinamente la titularidad del Departamento Ejecutivo el presidente del cuerpo, Casiano Gutiérrez.

Por su parte, la concejala suplente de UCR- Juntos por el Cambio Lucrecia García reemplazará a Gutiérrez en el cuerpo legislativo. (21-09-25).