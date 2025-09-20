Policiales

Bahía Blanca / Chocó a un patrullero y lo hizo volcar: dos policías resultaron heridos

La Dorrego Send an email
Un patrullero terminó volcando la madrugada de este sábado otro vehículo lo impactó por detrás mientras hacía recorridas de rutina en la autovía Atilio Fruet a la altura del KM 7, Bahía Blanca.

Según informó La Brújula 24, el auto que causó el accidente era un Fiat Strada conducido por Juan Ignacio Díaz (23), quien ahora está acusado de lesiones culposas, mientras se realiza una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Los dos policías que estaban en el patrullero fueron trasladados con politraumatismos al Hospital Municipal bahiense sin riesgo de vida. (20-09-25).

