Intensas lluvias y vientos fuertes impactaron en Tres Arroyos: las principales consecuencias

El alerta naranja emitido el viernes por el Servicio Meteorológico Nacional finalmente tuvo diversas consecuencias en Tres Arroyos, donde se desató una intensa lluvia a partir de las primeras horas de la tarde, que totalizó 29 mm, aunque se registraron chaparrones aislados alrededor del mediodía.

Una casa perdió parte de su techo debido a una intensa ráfaga de viento ocurrida alrededor de las 19, lo que requirió la intervención de los bomberos voluntarios.

Además, el fenómeno meteorológico derribó un árbol en la Ruta 228, que permaneció cortada durante algunos minutos en el kilómetro 130.

La Municipalidad del vecino distrito suspendió las actividades programadas en el Patio Cervecero para la tarde del sábado, así como el festejo de Primavera previsto para el domingo en el Parque Cabañas.

A causa del mal clima, también se suspendió el fútbol, según la decisión tomada por la Liga Regional. En Claromecó, se postergó la realización de la Fiesta Campera programada para este sábado.

La Ruta 3 también se vio afectada, en el tramo entre Monte y Las Flores, por una intensa caída de granizo que cubrió la vía nacional y las banquinas. Se espera que este domingo continúen las lluvias, aunque de menor intensidad durante las horas de la mañana y la tarde, para luego despejarse y mejorar las condiciones climáticas en las primeras horas del lunes. (LU 24). (20-09-25).