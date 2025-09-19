Tras un breve paso por el Federal A jugando para Defensores de Villa Ramallo, Alexis Vega vuelve a San Francisco en la Liga del Sur

Después de jugar 7 encuentros en Defensores de Villa Ramallo, equipo que no clasificó en la etapa de Reválida y ya se despidió del Federal A, Alexis Vega regresa al fútbol de la liga del Sur, en este caso para cerrar el 2025 con San Francisco, que es dueño de su pase y que lo había cedido a préstamo a Sporting (disputó el pasado Regional Amateur y el Apertura`de este año) y al conjunto ramallense.

“Fue un tiempo corto pero la experiencia me sirvió, sobre todo porque no es un fútbol muy distinto al nuestro y porque cada vez que me tocó entrar (solo una vez fue titular) lo hice como centrodelantero, la posición que más me gusta más allá de que salgo mucho a los costados o tengo la manía de bajar a buscar la pelota”, admitió el “Tanque” dorreguense en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Tras dejar su ciudad natal, recaló en Estudiantes de La Plata, y su primera camiseta en Bahía fue la de Villa Mitre.

“En todos esos clubes aprendí que la recompensa llega en base al esfuerzo, pero bueno, hoy siento que soy un jugador más maduro y con la mente preparada para jugar a un nivel superior”, argumentó quien superó lo barrera de los 100 partidos en el “Sanfra”, que pese a estar con baja puntuación, se armó como para hacer “roncha” en esta segunda parte de la temporada.

“¿Qué me dejó el paso por Defensores? No es fácil adaptarse al Federal A, pero física y deportivamente no hay grandes diferencia con la Liga del Sur. Lo único que noté es mayor profesionalidad, que los que están en ese escalón no tienen la necesidad de trabajar como sucede con los chicos de acá”, comparó. (19-09-25).